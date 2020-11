Cyberpunk 2077 – znamy rozmiar gry na PS4. Dwie płyty blu-ray

Do sklepów trafiły pudełka promocyjne Cyberpunk 2077. Zdradzają one kilka ważnych informacji o grze, w tym jej rozmiar na konsoli PlayStation 4.

Do premiery CP 2077 pozostało już bardzo niewiele czasu. Nowa gra Redów trafi w ręce fanów już 10 grudnia. Wcześniej poznaliśmy wymagania sprzętowe wersji na PC, jednak pod wielkim znakiem zapytania stał rozmiar gry na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Wygląda na to, że właśnie otrzymaliśmy odpowiedź na to dość istotne pytanie.

Niektóre sklepy otrzymały już materiały promocyjne z Cyberpunka. Jeden z pracowników nieznanego marketu postanowił podzielić się ich zdjęciem na forum Reddit.

Później opublikowano zdjęcie samego promocyjnego pudełka gry. Dzięki niemu wiemy, że Cyberpunk 2077 waży około 70 GB na PlayStation 4.

Poznaliśmy też zawartość samego pudełka z grą:

Dwie płyty blu-ray

Kompendium wiedzy o grze

Naklejki

Pocztówki

Mapa świata gry

Dostęp do cyfrowych treści

Poza samą grą dostajemy też całkiem sporo dodatkowych gadżetów. To miła odskocznia od standardowych, czarno-białych ulotek dodawanych do innych gier. Niby szczegół, ale ucieszy kolekcjonerów i nie tylko.

Cyberpunk 2077 pojawi się na PC, PlayStation 4, Xbox One i Google Stadia. Dodatkowo, będzie dostępny na nowej generacji konsol dzięki wstecznej kompatybilności i w 2021 roku dostanie next-genową aktualizację na PS5 i Xbox Series X.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.