Cyberpunk 2077 lepszy na PS5, niż Xbox

Cyberpunk 2077 to gra, która przez lata przeszła długą i burzliwą drogę. Od niedoszłego “next-genowego mesjasza”, po tytuł, który dzięki pracy CD Projekt RED rzeczywiście zaczął świecić. Dosłownie i w przenośni. Teraz twórcy wypuścili kolejną dużą aktualizację, tym razem dodając wsparcie dla VRR (Variable Refresh Rate) na PS5, PS5 Pro i Xbox Series X|S. W teorii coś dla wszystkich. W praktyce? Rzeczywiste zmiany widać tylko na jednej platformie. Jak donosi Digital Foundry, techniczne zyski są zdecydowanie po stronie PS5 Pro. W trybie wydajnościowym z włączonym VRR gra regularnie działa w zakresie 70–80 fps, a w mniej wymagających momentach potrafi osiągnąć nawet 120 fps. Lokacje o większym zagęszczeniu, jak Night City czy Black Market z Phantom Liberty, nieco ograniczają ten wynik, ale nadal trzymają się blisko 60 fps, co daje bardzo płynne wrażenia z gry.

A co z ray tracingiem? Tutaj również widać progres. Na PS5 Pro gra trzyma stabilne 40 fps, podczas gdy na zwykłym PS5 to nadal około 35 fps. Może nie jest to gigantyczny skok, ale na pewno zauważalny. Niestety, użytkownicy Xbox Series X mogą czuć się pominięci, mimo że konsola wysyła sygnał VRR, to efekty w grze są znikome. Tryb RT dalej działa w 30 fps, a tryb wydajnościowy nie przekracza 60 fps, mimo technologicznej zdolności do większej płynności. Zdaniem Digital Foundry, aktualizacja VRR na Xboxie może być po prostu… zepsuta.

To sprawia, że PS5 Pro otrzymał niejako nieoficjalny „tryb zbalansowany”,, coś pomiędzy czystą wydajnością a jakością wizualną. Bez zmian w jakości cieni czy odbić, ale z odczuwalnie lepszym klatkaże. Dla wielu graczy to idealne rozwiązanie. CD Projekt RED nie wydało jeszcze oficjalnego komentarza w sprawie tych różnic między platformami. Ale wiemy, że na PS5 Pro jest naprawdę dobrze!

Źródło: playstationlifestyle.net