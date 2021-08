Xbox Series S VS. PS4 – gdzie lepiej działa CP2077 po patchu 1.3?

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Aktualizacja 1.3 do Cyberpunk 2077 już jest na wszystkich platformach. Zobaczcie, jak radzi sobie gra na konsoli Xbox Series S. Jak wyniki testu wypadają na tle tych z PS4?

Jeszcze wczoraj na Planecie Gracza pojawił się tekst o działaniu CP2077 na czwartym PlayStation. Cycu1 nie próżnuje i zdążył już przygotować też podobne nagranie związane ze słabszym next-genem od Microsoftu. Poniżej możecie je zobaczyć, aby przekonać się, jak „Eska” wypada na tle old-gena konkurencji.

Cóż, wielkim kłamstwem nie będzie, jeśli napiszę, że gra działa stabilnie. Rzecz w tym, że framerate stabilnie trzyma się przedziału między 27 a 30 FPS. Czy jest to zadowalający wynik? Jeden gracz powie tak, drugi gracz powie nie. Spadki najbardziej są zauważalne podczas jazdy oraz walki, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Na ekranie dzieje się automatycznie więcej, co obciąża bardziej konsolę.

Jak widać, Xbox Series S i PS4 wypadają bardzo podobnie na obu testach.

W mojej opinii jest to jak najbardziej akceptowalny wynik, choć wiadomo, że mogłoby być lepiej. Liczę, że przy kolejnych patchach sytuacja będzie ulegać tylko poprawie, a w zasadzie coś takiego było zasugerowane. W tym artykule znajdziecie najważniejsze zmiany, które wprowadziła aktualizacja 1.3 do Cyberpunk 2077. Jednym z punktów tamtejszej listy jest właśnie informacja, że deweloperom będzie od teraz łatwiej udoskonalać grę dzięki lepszemu zarządzaniu pamięcią.

Według Was te 27-30 FPS spokojnie wystarczy do przyjemnego grania?