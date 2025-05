Kiedy premiera Cyberpunka 2? CD Projekt Red przybliża datę

Kiedy Cyberpunk 2077 wreszcie wyszedł na prostą, fani zaczęli wypatrywać kolejnej części. Niestety, wygląda na to, że będą musieli uzbroić się w sporo cierpliwości. W rozmowie z GamesRadar szef CD Projektu, Michał Nowakowski, przypomniał, że ich gry zazwyczaj potrzebują od czterech do pięciu lat, by przejść od fazy preprodukcji do premiery. I choć studio już pracuje nad kontynuacją – roboczo nazwaną Orion – to na razie mowa głównie o zalążkach projektu.

Cyberpunk 2 dopiero za kilka lat

To nie jest pierwszy raz, kiedy twórcy tak szczerze mówią o czasie potrzebnym na stworzenie dużego RPG. Wiedźmin 3 również powstawał kilka lat, a Cyberpunk 2077 zajął studiu nawet więcej. Choć tu w grę wchodziły także opóźnienia i zmiany koncepcji. CD Projekt RED wydaje się jednak wyciągać wnioski i nie zamierza ponownie rzucać dat, których nie będzie w stanie dotrzymać.

Obecnie Orion tworzony jest przez studio CD Projekt RED Boston, czyli nowy oddział założony specjalnie z myślą o rozwoju marki Cyberpunk. To drużyna, która cały czas się rozkręca – formują się zespoły, trwa rekrutacja, a na liście priorytetów są przede wszystkim solidne fundamenty gry. Jednym słowem: dopiero wczoraj przekazano informację o wejściu w fazę preprodukcji.

Choć premiera Cyberpunk 2 to na razie odległa przyszłość, fani mogą przynajmniej spać spokojnie. Projekt jest w toku, a studio wie, jak dużym zaufaniem musi się wykazać po burzliwej historii pierwszej odsłony. Teraz gra ma szansę powstać w lepszych warunkach, bez pośpiechu i z wyciągniętymi lekcjami. Pytanie tylko, czy gracze będą w stanie poczekać nawet do 2030 roku?

Źródło: GamesRadar