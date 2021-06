Cyberpunk 2077 może pożegnać się z Chinami. Wszystko przez Kubusia Puchatka

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

W kodzie Cyberpunk 2077, który wyciekł niedawno do sieci, odnaleziono linijkę kodu, która zestawia obok siebie Kubusia Puchatka i Chiny. Może być to podstawa do ewentualnego zbanowania gry w tamtym kraju, ze względu na memy związane z wizerunkiem tamtejszego przywódcy.

W popularnym serwisie Reddit możemy od wczoraj znaleźć poniższy wpis. Jak pewnie pamiętacie, niedawno do sieci trafił kod źródłowy wielu produkcji CD Projekt RED, w tym pechowy Cyberpunk 2077. Niestety, okazuje się, że w opublikowanych przez hakerów plikach odnaleziono wpis, który może zaważyć o dalszej dystrybucji produktów studia w Chinach.

Mowa oczywiście tutaj o przedostatniej linijce tekstu. Powyższy skrypt przedstawia ocenzurowanie niektórych elementów CP2077. Najwidoczniej polskie studio uwzględniło dostosowanie swojej produkcji do kultury chińskiej. Jak pewnie widzicie, powodem całego zamieszania jest „Censor_WinnieThePooh” oraz komentarz widoczny po prawej stronie „China”. Oczywiście jest to nawiązanie do wizerunku prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej – Xi Jinpinga, który przypomina z wyglądu postać Kubusia Puchatka. W związku z tym od wielu lat nie zobaczymy już żadnej bajki z tym pluszowym misiem na terenie tego kraju.

Sprawa jest o tyle niebezpieczna, że Chiny bywają bezwzględne w tego typu sprawach. Jeszcze niedawno premierę na całym świecie miał film na podstawie lore popularnej za granicą serii Monster Hunter. Niestety, trafił się tam rasistowski żart nawiązujący do Chińczyków, który sprawił, że dzieło szybko zniknęło z tamtejszych kin. Ten rynek należy do jednych z największych i tym samym najbardziej wpływowych. CD Projekt RED w ostatnim czasie zaczęło przecież powoli rozwijać się również na rynku mobilnym, gdzie Chiny są przede wszystkim najważniejszym klientem. Aż strach pomyśleć, co będzie się działo dalej w tej sprawie.