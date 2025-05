Polski radiowóz wjeżdża do CS2! Posłuchaj rapsów, które z niego puszczają

Jura to nowa mapa w CS2, która przenosi graczy do Polski, a konkretnie w malownicze ruiny zamku na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Arena jest obfita w polskie smaczki.

Najnowsza aktualizacja Counter-Strike 2 (CS2) wprowadza sporo nowości, ale my skupimy się tutaj na polskim akcencie. W grze znalazła się bowiem nowa mapa Jura, która jest umiejscowiona w naszym kraju.

Mapa obfituje w polskie akcenty. Możemy zobaczyć “Polską pizzerię na Zamku”, “Bar Stokrotka” zapraszający na pyszne pierogi, stoisko z pamiątkami, “Kino Rycerskie” z historycznymi seansami, “Wieżę Skazańców” (więzienie), mapę z kierunkami zwiedzania, lodziarnię “Ale Gała!”, restaurację “Rybcia na Pypcia” czy toaletę, która… jest nieczynna z powodu awarii.

Najfajniejszym smaczkiem jest jednak policyjny radiowóz, z którego słychać utwór „Ręce do góry!” zespołu Mówment. Kilka chwil i znaleźliśmy go dla Was na YouTube, więc słuchajcie! Zaraz pod rapsami zobaczycie również filmik prezentujący nie tylko polską mapę, ale i pozostałe nowości w CS2.

Mapa Jura dostępna jest w trybach Turniejowym, Uproszczonym i Deathmatch, co oznacza, że może pojawić się w oficjalnych rozgrywkach. Dla zainteresowanych, mapa Jura dostępna jest również w Warsztacie Steam.

Ten polski utwór możesz usłyszeć z radiowozu na nowej mapie w CS2

Nowości z aktualizacji w Counter-Strike 2

Dajcie znać, czy podoba się Wam nowa mapa w Polsce i czy już na niej graliście. S może znaleźliście jeszcze inne odniesienia do naszego kraju, o których nie wspomnieliśmy?

Źródła: YouTube, counter-strike.net, Steam