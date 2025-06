Legendarny skin z CS’a w rzeczywistości. Akcesoria tańsze od skórki

Legenda z gry trafia do rzeczywistości. SteelSeries i Valve ujawniają kolekcję Dragon Lore. Smoczy styl wylądował na myszce i podkładce dla graczy CS2. I to w limitowanej edycji!

Dragon Lore to dla fanów Counter-Strike’a coś więcej niż tylko skin, to absolutna ikona. Teraz ten legendarny motyw z AWP trafił do świata fizycznego. SteelSeries i Valve łączą siły i wypuszczają limitowaną serię sprzętu inspirowaną jedną z najbardziej pożądanych skórek w historii gier. Gracze mogą już zamawiać wyjątkową myszkę bezprzewodową i gigantyczną podkładkę QcK XXL z edycji CS2 Dragon Lore.

Smoczy ogień z CS2 pod twoją dłonią

W skład kolekcji wchodzą dwa produkty: bezprzewodowa mysz SteelSeries Dragon Lore Edition oraz ogromna podkładka QcK XXL z tym samym motywem. Pierwsza z nich bazuje na popularnym Aerox 3 Wireless, ale doczekała się zupełnie nowej obudowy i konstrukcji przycisków. Oferuje łączność 2.4 GHz oraz Bluetooth, sensor TrueMove Air 18K DPI, aż 200 godzin pracy na baterii i wytrzymałość do 80 milionów kliknięć. Całość wygląda jak broń ze świata CS2 – smocza, elegancka, gotowa do akcji.

Podkładka to z kolei klasyczny model QcK XXL, który zna niemal każdy gracz. Wymiary 900 × 400 mm, mikrosplot, antypoślizgowa podstawa. Czyli wszystko, co trzeba, by zapewnić stabilność i precyzję, także przy bardzo niskim DPI. Ale teraz dochodzi do tego niesamowity styl. Smok z Dragon Lore wygląda, jakby miał zaraz zionąć ogniem spod twojej dłoni.

Cała seria została przygotowana z myślą o graczach, którzy nie tylko chcą najwyższej jakości sprzętu, ale też uwielbiają klimaty CS2 i kolekcjonują wszystko, co związane z grą. To ukłon w stronę społeczności Counter-Strike’a, która przez lata uczyniła z Dragon Lore prawdziwą legendę.

Przedsprzedaż ruszyła 17 czerwca 2025, a oficjalna premiera kolekcji nastąpi 1 lipca. Ceny? Myszka to 649 zł, a podkładka kosztuje 229 zł.

Źródło: Informacja prasowa