Kultowa w zasadzie seria Crysis miała powrócić za sprawą kolejnej, czwartej już odsłony. Niestety, tak się nie stanie, a przynajmniej nie w tym momencie. Crytek ogłosiło, że wstrzymuje rozwój produkcji ze względu na słabą sytuację finansową i niepewną przyszłość. Oświadczenie w tej sprawie pojawiło się w serwisie X.

Jakby tego było mało, studio musiało zdecydować się na zwolnienia. Podjęto decyzję o zwolnieniu 15% z łącznej liczby 400 pracowników niemieckiego dewelopera z czego „zwolnienia dotyczą zespołów programistycznych i usług wspólnych”. Podkreślono, że „decyzja nie była łatwa”, ale konieczna, aby uratować kondycję studia.

Podczas gdy Hunt: Showdown 1896 wciąż się rozwija, Crytek nie może kontynuować działalności w dotychczasowy sposób i zachować stabilności finansowej. Nawet po ciągłych wysiłkach zmierzających do obniżenia kosztów i zmniejszenia wydatków operacyjnych, zdecydowaliśmy, że zwolnienia są nieuniknione, aby iść naprzód. – informuje Crytek

Jeśli natomiast chodzi o dalszy rozwój Crysis 4, to fani nie mają się na co nastawiać. Dalszy rozwój gry wstrzymano w trzecim kwartale 2024 roku, a deweloperów starano się przenieść do zespołu odpowiedzialnego za dalsze aktualizacje i zawartość do sieciowego Hunt: Showdown 1896. Niestety część z nich straciła pracę. Plany firmy na najbliższą przyszłość to nowości dla Hunt: Showdown oraz dalszy rozwój CryEngine.

Źródło: X