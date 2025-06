Ambitna, piracka przygoda w otwartym świecie do sprawdzenia za darmo na Steam

Chociaż ostatnie próby wskrzeszenia pirackiego klimatu nie spełniły oczekiwań, to wciąż nie brakuje twórców, którzy chcą powalczyć o koronę kapitana wirtualnych mórz. Crosswind właśnie wystartował z publicznymi testami wersji alfa i każdy chętny może już sprawdzić grę za darmo. Wystarczy na Steamie kliknąć „poproś o dostęp”.

Od rozbitka do legendarnego kapitana w Crosswind

Crosswind to rozbudowana gra survivalowa, osadzona w alternatywnej wersji Złotego Wieku Piractwa. Ale nie kończy się na samej walce! Do naszej dyspozycji są zarówno bitwy morskie, jak i starcia na lądzie. Można zdziesiątkować wrogów salwami z dział, a potem ruszyć na abordaż i skończyć to, co się zaczęło. Co ważne, rozgrywka płynnie przechodzi między statkiem a pieszym eksplorowaniem.

Naszym bohaterem jest kapitan-najemnik, zdradzony i pozostawiony na śmierć. Jednak historia szybko skręca w stronę mistycyzmu i pradawnych mocy, które zaczynają wpływać na świat. Gracz wplątuje się w konflikt na wielką skalę, a każda decyzja, od wyboru frakcji po wyposażenie załogi, może zaważyć na jego losie.

Jak przystało na solidny tytuł z gatunku „buduj, twórz, przetrwaj”, nie brakuje tu zbierania surowców, craftingu i rozwoju bazy. Rekrutujemy załogę, wzmacniamy statki i ulepszamy ekwipunek. Do tego dochodzą wymagające bossy, walki PvE i PvP, frakcyjne konflikty i handlowe potyczki. Crosswind stawia na dużą regrywalność i będzie rozwijany także po premierze, więc można liczyć na długą, piracką epopeję.

Źródło: Steam