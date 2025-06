Polskie Cronos: The New Dawn wysoko podnosi poprzeczkę. Gameplay zachwyca

Polski horror od twórców Silent Hill 2 Remake z nowym zwiastunem. W mrocznym Cronos: The New Dawn śmierć czai się na każdym kroku.

Na Xbox Games Showcase 2025 nie mogło zabraknąć polskiego akcentu. Bloober Team, znane z psychologicznych horrorów jak Layers of Fear czy The Medium, wraca z nowym projektem. Cronos: The New Dawn to ich najnowsze dzieło i wygląda na to, że tym razem postawili na więcej akcji oraz potwory prosto z koszmaru.

Nowy zwiastun, pokazany podczas prezentacji Xboxa, skupił się na tym, co gracze lubią najbardziej, czyli rozgrywce. Główny bohater przemierza w nim ciemne korytarze, starając się przetrwać ataki krwiożerczych bestii i oczyszczając ich gniazda. Widać wyraźnie, że Cronos: The New Dawn to survival horror, który łączy klasyczne motywy gatunku z bardziej dynamicznym podejściem do walki.

Nie zabraknie oczywiście gęstego klimatu, ale w odróżnieniu od wielu wcześniejszych gier Bloobera, tutaj nie jesteśmy tylko ofiarą. Dostajemy szansę się bronić. Nadal trudno powiedzieć, jak mocno fabułę osadzono w psychologii postaci. Zwiastun sugeruje jednak świat opanowany przez śmierć, rozpacz i tajemnicze eksperymenty.

Gra zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, a premiera zaplanowana jest na jesień 2025 roku. Cronos wygląda jak próba połączenia doświadczeń Bloober Team z nowym podejściem do horroru. Tempo nie zawsze będzie powolne, a konfrontacja z zagrożeniem okaże się nieunikniona.

Źródło: YouTube