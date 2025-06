Cronos: The New Dawn na rozgrywce. Polska gra Bloober Team to Dead Space i Silent Hill w jednym

W sieci pojawił się nowy materiał z nadchodzącej gry Cronos: The New Dawn od polskiego studia Bloober Team.

Przedstawiciele polskiego studia Bloober Team zaprezentowali nowy zwiastun rozgrywki do swojej nadchodzącej gry Cronos: The New Dawn. Mowa tutaj o trzecioosobowym survival horrorze, który przenosi nas w przerażającą podróż zarówno przez czas, jak i przestrzeń. Zaczynając od dość ponurej przyszłości aż po Polskę lat 80., a konkretnie inspirowaną rzeczywistością dzielnicę Nowa Huta w Krakowie.

Cronos: The New Dawn na nowym zwiastunie rozgrywki

Gracz wciela się w Podróżnika – agenta tajemniczego Kolektywu – który z dystopijnej przyszłości wraca w przeszłość, aby ocalić ludzkość przed nadchodzącą apokalipsą. Zadanie nie będzie jednak takie proste, ponieważ świat boryka się ze sporym problemem w postaci potworów zwanych Orphantami. Nowy zwiastun przedstawia intensywne fragmenty rozgrywki rozgrywające się w samym gnieździe tych istot.

Orphanty to wynaturzone istoty rodem z koszmarów, które nie tylko są wyjątkowo agresywne, ale również potrafią się łączyć. Jak zresztą ujawniono w zwiastunie – każdego pokonanego wroga musimy natychmiast spalić. Inaczej jego ciało zostanie wchłonięte przez innych przeciwników. To z kolei prowadzi do powstania jeszcze potężniejszego i szybszego potwora, co czyni każdy nasz błąd śmiertelnie niebezpiecznym.

W zwiastunie mogliśmy również zobaczyć fragmenty dziennika tajemniczego poprzednika głównego bohatera. Podróżnik ND 3500 zdradza fragmenty historii oraz misji Kolektywu. Ujawniono także nieco więcej lokacji.

Przypomnijmy jeszcze na sam koniec, że gra ma zadebiutować jesienią bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło: Gematsu