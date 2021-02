Tak wygląda Crash Bandicoot 4 w wersji na PS5. Oto główne nowości

Sony ujawniło szczegóły next-genowej aktualizacji Crash Bandicoot 4. Gra wyładnieje i zyska wsparcie paru nowych funkcji na PlayStation 5.

Najnowsza przygoda Crasha Bandicoota została bardzo ciepły przyjęta wśród fanów serii i amatorów marki. Gra nawiązuje do klasyki, a przy tym oferuje parę niemałych nowości. To świetny sequel, na który czekaliśmy latami.

Wkrótce czwarty Crash znacznie wyładnieje. Na next-geny Sony zmierza pokaźna aktualizacja. Jeśli tęsknicie za Crashem i udało Wam się wyhaczyć PS5, to powinniście być zainteresowani.

Crash Bandicoot 4 rozwija skrzydła na PS5

Na początku lutego zapowiedziano, że CB4 trafi na nex-geny i PC. Otrzymaliśmy wtedy zapowiedź nowości, ale była ona dość oszczędna. Na konferencji State of Play ujawniono mocne konkrety.

Zmieni się całkiem sporo. Gra zadziała na PS5 w 60 klatkach na sekundę i natywnej rozdzielczości 4K. Dodatkowo powtarzanie poziomów nie będzie już aż tak irytujące. Dysk SSD w PlayStation 5 zadba, aby ekrany ładowania trwały bardzo krótko. Na dokładkę wprowadzono obsługę dźwięku 3D, który powoli staje się standardem na nowych konsolach Sony.

Nie mogło obyć się bez wsparcia dla funkcji DualSense. Adaptacyjne triggery rzekomo gwarantują najlepsze poczucie immersji w całej serii Crash. Gracze mają dzięki nim mocno odczuć każdą interakcję z wirtualnym światem. Szkoda, że w opisie aktualizacji nie wspomniano nic o wykorzystaniu haptyki obecnej w padzie.

Co więcej, pojawiło się również wsparcie dla Kart Aktywności, które są jedną z ciekawszych nowinek na PlayStation 5. Gracze mogą bez problemu śledzić swoje postępy w grze. Wykorzystanie tej funkcji z pewnością zainteresuje osoby, które czają się na platynę w nowym Crashu.

Dla takich graczy przygotowano też ostatnie udogodnienie. Deweloperzy zadbali, aby możliwy był transfer stanów zapisu na nową konsolę. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wrócić do gry na nowej generacji. Co więcej, nie musimy za to zapłacić ani złotówki.

Aktualizacja Crash Bandicoot 4 na PS5 jest darmowa

Na szczęście tym razem Activision postanowiło nie zmuszać graczy do dopłaty za aktualizację. Patch do Crash 4 będzie w pełni darmowy dla posiadaczy tytułu korzystających z PS4. Dotyczy to zarówno produkcji w wersji cyfrowej jak i pudełkowej.

Cyfrowa wersja gry automatycznie przejdzie na nasze PS5. Jeśli macie Crasha w pudełku, to musicie włożyć płytę do napędu, a następnie pobrać stosowną aktualizację z PlayStation Store.

Next-genowa łatka trafi do graczy już 12 marca. Podobna aktualizacja trafi również na konsole Xbox Series.

