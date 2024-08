Wiemy, co będzie ze Star Wars Outlaws po premierze. Kolejne DLC w drodze

Do premiery gry Star Wars Outlaws pozostało już niewiele czasu. Twórcy postanowili zaprezentować swoją wizję rozwoju produkcji, która zakłada między innymi wypuszczenie na rynek kilku dodatków. Jeżeli interesują was popremierowe nowości, to mamy kilka ciekawych informacji. W drodze są już kolejne przygody rozszerzające podstawową zawartość gry.