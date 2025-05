Kapitalny citybuilder z DLC za darmo. Jedna z najbardziej epickich kampanii wojennych w historii świata

Miłośnicy strategii i historii starożytnego Rzymu mają powody do radości. Twórcy Citadelum udostępnili właśnie darmowy dodatek zatytułowany “The Gallic War”.

“The Gallic War” to nowy dodatek za darmo do gry Citadelum. DLC przenosi graczy w sam środek jednej z najbardziej epickich kampanii wojennych w historii świata. Wcielimy się w rolę dowódcy u boku Juliusza Cezara, przekroczymy Alpy i stłumimy opór niepokornych Galów, torując drogę do chwały i dominacji nad plemionami północnej Europy.

Citadelum z nowym dodatekiem za darmo!

Dodatek wprowadza szereg nowości, które znacząco wzbogacają rozgrywkę. Przede wszystkim są to nowe, bardziej wymagające misje, idealnie skrojone pod niedawno dodane mechaniki. Chodzi m.in. o możliwość prowadzenia poboru w innych miastach, co pozwala na szybsze rozbudowanie armii i zwiększenie strategicznej głębi gry. Gracze będą też mieli okazję eksplorować zupełnie nowy biom. Wprowadzono jesienny las, który nie tylko dodaje różnorodności wizualnej, ale również wpływa na taktykę działań wojennych.

Na polu bitwy pojawią się nowi przeciwnicy – galijskie plemiona, słynące z determinacji i nieustępliwości. Co więcej, gracze mogą teraz nawiązywać dyplomatyczne relacje z sąsiednimi osadami lub budować cuda w swoich miastach, co przekłada się na unikalne premie i jeszcze większą immersję.

“The Gallic War” to nie tylko rozszerzenie rozgrywki, ale również narracyjna podróż przez dramatyczny etap w karierze Cezara, tuż przed jego legendarnym przekroczeniem Rubikonu i przejęciem władzy w Rzymie. Dodatek dostępny jest za darmo dla wszystkich posiadaczy gry Citadelum na Steamie.

Citadelum Campaign IV: The Gallic Wars – pobierz za darmo na Steam

Źródło: Steam