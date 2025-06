Chrono Odyssey w ogniu ostrej krytyki. Beta mocno rozczarowała graczy jakością grafiki

Chrono Odyssey to aktualnie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier MMORPG. Zamknięta beta rozczarowała graczy jakością grafiki.

Chronos Odyssey oficjalnie zapowiedziano jeszcze w 2021 roku. Już wtedy gra przyciągnęła uwagę fanów MMORPG i przyciąga ją nadal. Gdy w 2023 roku pojawił się oficjalny materiał z rozgrywki, gracze byli absolutnie zachwyceni – oprawa wizualna wydawała się wyjątkowo dopracowana, a świat gry dosłownie tętnił detalami. Tym większe było jednak rozczarowanie, gdy udostępniono zamkniętą betę.

Chrono Odyssey rozczarowuje w testach beta. Gracze krytykują

Mimo imponującego zainteresowania reakcje społeczności były w dużej mierze mieszane. Rekord aktywności wyniósł prawie 66 tysięcy osób grających jednocześnie. Głównym problemem okazał się ogromny spadek jakości oprawy graficznej w porównaniu do materiałów z 2023 roku. Porównania screenów i fragmentów rozgrywki z wersji beta z wcześniejszymi zapowiedziami pokazują znaczne uproszczenia. Gdyby to podsumować, to mamy: mniej detali, gorsze oświetlenie i wyraźnie niższą jakość animacji.

Jak nietrudno się domyślić, w sieci zawrzało. Wielu graczy oskarża deweloperów o fałszywy marketing i porównuje całą sytuację do reklam gier mobilnych, które nie mają absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością. Niektórzy sugerują nawet, że to potencjalna podstawa do pozwu.

Oczywiście, na tym etapie takie reakcje są przesadzone – mimo wszystko mamy do czynienia z wersją beta, która może (i, cóż, powinna) ulec znacznym poprawkom. Obaw jednak nie brakuje. Zwłaszcza że twórcy wciąż planuję premierę gry na końcówkę 2025 roku. Czas pokaże, czy wezmą sobie taką krytykę do serca.

Chrono Odyssey's 2023 "gameplay" reveal vs the closed Beta (2025) pic.twitter.com/LRB9q1aKGs — Mischief (@MischiefsYT) June 21, 2025

