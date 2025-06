Chris Avellone powraca. Jego nową grą będzie ambitne RPG dark fantasy

Chris Avellone wraca do branży gier wideo w naprawdę mocnym stylu. Po kontrowersjach z 2020 roku i długiej nieobecności, legenda cRPG-ów dołącza do Republic Games, studia założonego w 2024 roku przez Adama Williamsa, byłego głównego scenarzystę Quantic Dream. Ich wspólny projekt? Mroczna opowieść fantasy z pełnoprawną rozgrywką RPG, wyborami moralnymi i światem pełnym politycznych intryg.

Chris Avellone powraca do RPG

Republic Games nie zdradziło jeszcze tytułu debiutanckiej gry, ale poznaliśmy pierwsze konkrety. Gracz trafi do totalitarnego świata, w którym trwa walka o wolność. Dołączymy do jednej z frakcji, tworząc bohatera lub antybohatera, według własnej wizji. Oprócz głębokiej fabuły pojawi się klasyczne RPG-owe mięso: walka, kreacja postaci, romanse, towarzysze, systemy moralne i mnóstwo decyzji wpływających na zakończenie historii.

Adam Williams podkreśla, że Avellone od zawsze był na szczycie jego listy wymarzonych współpracowników. Teraz spełnia swoje marzenie, a projekt ma ambicje dorównać złotej erze gier fabularnych. I trudno się dziwić: Avellone to nazwisko, które budzi szacunek. Fallout 2, Planescape: Torment, KOTOR 2 czy Fallout: New Vegas to tylko część jego dorobku.

W 2020 roku Avellone został oskarżony o niewłaściwe zachowanie, co niemal zakończyło jego karierę. Po ugodzie prawnej z 2023 roku, w której zarzuty zostały publicznie wycofane, a twórca otrzymał siedmiocyfrowe odszkodowanie, wraca teraz do gry. Jak twierdzi, to właśnie wizja Williamsa przekonała go do wejścia na pokład. Wygląda na to, że to dopiero początek dużej przygody.

Źródło: PC Gamer