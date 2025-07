Call of Duty stawia nowy wymóg. Jeśli tego nie zrobicie, stracicie konto

Call of Duty z wymogiem podania daty urodzenia. A co jeśli nie spełniacie minimalnego wieku? Gracze bez zgody rodziców mogą stracić konto!

Activision wprowadziło obowiązek weryfikacji wieku w Call of Duty. Brak podania prawdziwej daty urodzenia może skończyć się usunięciem konta.

Nowy wymóg Call of Duty zaskoczył wielu graczy

Od 16 lipca każdy, kto chce nadal grać w Warzone, Black Ops 6 czy inne gry z serii Call of Duty, musi podać swoją datę urodzenia. Informacja ta zostaje przypisana do konta Activision. W przypadku graczy niepełnoletnich potrzebna będzie też zgoda rodziców. Bez niej konto może zostać skasowane w ciągu czterech miesięcy od wprowadzenia nowych zasad. Activision tłumaczy to chęcią zapewnienia „pozytywnego doświadczenia społecznościowego”, zgodnie z Kodeksem Postępowania Call of Duty.

Oczywiście nie wszystkim się to spodobało. W sieci szybko pojawiły się spekulacje, czy Activision zacznie wymagać przesyłania skanów dowodów osobistych lub praw jazdy. Inni próbują znaleźć sposoby obejścia nowych ograniczeń, ale wygląda na to, że Activision tym razem nie zostawiło furtki. W przeciwieństwie do Steama, który tylko pro forma pyta o wiek przy próbie otwarcia gry z kategorią 18+, tutaj fałszywe dane mogą mieć konkretne konsekwencje.

Co ciekawe, całą zmianę wprowadzono nieco „tylnymi drzwiami”, bo razem z aktualizacją do Warzone’a. Patch z 16 lipca sam w sobie zmieniał balans broni. Usprawniono też tryb Plunder i Ranked Play, ale to wymóg daty urodzenia okazał się najgłośniejszym punktem aktualizacji.

Wszystko to dzieje się w momencie, gdy marka przygotowuje się do pokazu Black Ops 7 na Gamescomie.

