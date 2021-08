Carnival Hunt to nowy horror z królikami. Trailer sprawi, że poczujecie się nieswojo

Beer Night Studio zapowiedziało Carnival Hunt. To asymetryczna gra multi z elementami horroru, w której głównymi bohaterami są groteskowe króliki.

Fakt, że jest to multi, może na wstępie odstraszyć wiele osób. Niemniej pomysł na rozgrywkę brzmi naprawdę ciekawie. Kilku śmiałków wciela się w puchate zwierzaczki, których zadaniem jest nie dać się złapać Karnawałowemu Potworowi. Grupa rozkosznych króliczków będzie współpracować ze sobą i wykonywać rozmaite zadania, by osiągnąć główny cel, jakim jest pozbawienie Potwora energii.

Każdy z graczy ma obserwować rzeczywistość z perspektywy FPP. A wszystko po to, byśmy bardziej wczuli się w rolę ściganych i ścigającego.

Jak widać na zaprezentowanym przez Nocne Piwo trailerze, przygoda będzie mieć miejsce w postkarnawałowej scenerii. Kilogramy zardzewiałej groteski świetnie współgrają z wszechobecnym mrokiem – ta produkcja wygląda naprawdę upiornie.

Nie jest jeszcze znana dokładna data premiery Carnival Hunt. Według informacji zamieszczonej pod koniec trailera, w uciekające króliki zagramy w 2022. Tytuł ma swoją kartę na Steamie, gdzie można dodawać go do listy życzeń. Czekamy – zobaczymy, co z tego wyjdzie.