Już 1 maja 2025 roku na Xbox Game Pass zadebiutuje Call of Duty: Modern Warfare II z 2022 roku — i choć mogłoby się wydawać, że to kolejna typowa strzelanka od Activision, ta kampania to jeden z najbardziej… dziwnych rozdziałów w historii serii. Ale nie bójcie się, gra szalenie wciąga i na pewno przypadnie wam do gustu.