Zapowiedź Call of Duty Vanguard w Warzone. Tajemnicza snajperka morduje graczy

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Gracze wygrywający mecze w Warzone są zabijani przez snajperkę. To pierwsza zapowiedź Call of Duty Vanguard w popularnym battle royale.

Ostatnie dni przyniosły nam wiele przecieków z nowego Call of Duty. Activision już nawet specjalnie się przed nimi nie broni i samo zaczyna przygotowywać graczy do wielkiej zapowiedzi. Pokaz gry jest najpewniej bardzo nieodległy.

Co więcej, „zapowiedzi” produkcji pojawiają się już nawet w Call of Duty Warzone. Gracze donoszą, że wygranie meczu może poskutkować uruchomieniem specjalnego przerywnika filmowego.

Widzimy na nim snajperkę, która zabija jednego z graczy, który próbuje wsiąść do helikoptera. Ubiór postaci bezpośrednio nawiązuje do II wojny światowej, w czasie której rozgrywać ma się akcja Call of Duty Vanguard.

Co ciekawe, powyższa scenka nie uruchamia się w każdym meczu. Niemniej jeśli zdarzy Wam się wygrać rundę w Warzone, być może uda Wam się ją zobaczyć.

Warto również pamiętać, że takich smaczków pojawi się więcej. Activision wielokrotnie ukrywało podobne mini-zapowiedzi w swoim battle-royale. Nie zdziwię się, jeśli na serwerach gry już teraz ukryto więcej mniejszych wskazówek odnośnie nowego CoD-a.