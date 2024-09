Call of Duty: Future Warfare wyciekło do sieci

W sieci pojawiły się kolejne zasoby pochodzące z gry Call of Duty: Future Warfare. Tym razem wyciekł build beta wersji gry, czyli skasowanego projektu sprzed lat. Widać na nim mocno “kosmiczny” setting produkcji, a także sporo podobieństw do odsłony o podtytule Ghosts. To stara, znana nam wszystkim charakterystyka serii sprzed dwóch generacji.