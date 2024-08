Chcesz zagrać w betę Call of Duty: Black Ops 6? Oto wymagania sprzętowe

Deweloperzy najnowszej odsłony serii Call of Duty ujawnili oficjalne wymagania sprzętowe produkcji niezbędne do uruchomienia otwartej bety. Black Ops 6 będzie możliwe do przetestowania już niedługo, a wasz PC wcale nie musi być taki mocny. Okazuje się, że do rozgrywki w trybie sieciowym w becie wystarczy kilkuletnia maszyna.