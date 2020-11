Shooter BUTCHER za darmo na GOG.com

Jeśli zbieracie darmoszki i lubicie shootery, nie przejdziecie obojętnie obok tej oferty. Od teraz przez kilka dni GOG.com rozdaje polską strzelaninę BUTCHER.

To już druga gra, którą ostatnimi czasy można zgarnąć bez opłat na platformie – wcześniej przez parę dni mieliśmy okazję dodać za darmo do biblioteki Teleglitch: Die More Edition. BUTCHER-a odbierzemy do 19 listopada do godziny 15:00. Zainteresowanych produkcją odsyłamy tutaj.

BUTCHER to retrostrzelanina 2D od TransHuman Design. Wcielamy się w cyborga, który eliminuje napotkanych na drodze ludzi. Tytuł oferuje parę różnych broni i dwadzieścia zróżnicowanych poziomów.

Oferta na rodzimego „RZEŹNIKA” ma promować trwającą obecnie na GOG-u wyprzedaż Made in Poland, w ramach której produkcje polskich deweloperów są dostępne po niższych cenach. Taniej nabędziemy między innymi Wiedźminy, serię Sniper: Ghost Warrior czy szpiegowski thriller Phantom Doctrine. Wyprzedaż potrwa jeszcze prawie tydzień. Pełną listę tytułów objętych promocją znajdziecie pod tym adresem.

Przy okazji warto wspomnieć o ofercie na Textorcist: The Story of Ray Bibbia w konkurencyjnym sklepie Epic Games. W tytule wcielamy się w postać egzorcysty i próbujemy uratować Rzym przez złymi duchami. Narzędziem walki są tu słowa wpisywane za pomocą klawiatury. Więcej informacji na temat gry i potrzebny link znajdziecie pod tym adresem.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta. Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.