Bully 2 miał zostać skasowany przez Rockstar… trzy razy

Przecieki mówią, że wyczekiwany Bully 2 miał zostać skasowany trzykrotnie. Rockstar nie jest pewne, co zrobić ze swoją marką.

Bully był nietypowym projektem Rockstar Games, który zdobył całkiem sporą rzeszę fanów. Ciekawe połącznie GTA z niespotykanym w grach wideo motywem „symulatora” szkoły przyjęło się naprawdę dobrze, choć marka została porzucona przez Rockstar… a przynajmniej tak wszystkim się wydawało.

W ciągu ostatnich lat pojawiały się przecieki świadczące o tym, że Rockstar pracowało nad kontynuacją Bully, jednak ta została skasowana już dwa razy – w 2009 i 2013 roku. Okazuje się, że oczekiwany projekt dostał u Rockstar trzy szanse.

Znany użytkownik GTAForums, który odpowiada za kilka potwierdzonych przecieków – Tez2 – sugeruje, że gra została skasowana po raz trzeci w 2017 roku. Powodem takiej decyzji miało być spowolnienie prac nad Bully 2 przez produkcję Red Dead Redemption 2, a następnie całkowite ich wstrzymanie w celu skupienia się na nowej odsłonie GTA. Słowa Tez2 potwierdził Yan2295, czyli insider w Rockstar Games.

Taki przebieg wydarzeń wydaje się być dość prawdopodobny. Bully był bardzo udaną grą, a kontynuacja miała ogromny potencjał, aby osiągnąć sukces. Rockstar postawił sobie najwyraźniej inne priorytety, co raczej nikogo nie dziwi. GTA i Red Dead Redemption to większe i ważniejsze marki. Do tego dochodzi nieoczekiwany sukces GTA Online, które również pochłania masę zasobów.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.