Gearbox Entertainment oficjalnie uruchomił przedsprzedaż Borderlands 4, a razem z nią poznaliśmy wymagania sprzętowe wersji PC. Fani serii looter shooterów mają na co czekać, ale powinni też sprawdzić, czy ich sprzęt da sobie radę z nową częścią – bo to już nie są czasy Borderlands 3.

Wymagania sprzętowe Borderlands 4 bez tajemnic – tego potrzebujecie

Minimalna konfiguracja nie wygląda na przesadnie łaskawą. Żeby uruchomić grę, potrzebny będzie Intel Core i7-9700 lub AMD Ryzen 7 2700X, 16 GB RAM-u i karta graficzna klasy GeForce RTX 2070 lub Radeon RX 5700 XT z minimum 8 GB VRAM. Już na tym poziomie wymagane są procesory ośmiordzeniowe – co pokazuje, że silnik gry jest wyraźnie bardziej zasobożerny niż poprzednio. Zalecana specyfikacja jest odpowiednio moniejsza. Mowa o Core i7-12700 lub Ryzen 7 5800X, 32 GB RAM-u, karcie pokroju RTX 3080 lub Radeon RX 6800 XT, a także co najmniej 12 GB VRAM. Do tego dochodzi dysk SSD z 100 GB wolnego miejsca, co potwierdza, że Borderlands 4 idzie w stronę dużych, rozbudowanych światów i szczegółowej oprawy.

Mimo podania wymagań, Gearbox nie zdradził jeszcze, z jakimi ustawieniami graficznymi i w jakiej rozdzielczości powyższy sprzęt pozwoli grać. Niewykluczone, że dowiemy się tego już 21 czerwca podczas Borderlands Fan Fest – wtedy też zobaczymy nowy trailer fabularny i pierwszy pełny pokaz rozgrywki.

Borderlands 4 PC system requirements have been posted. pic.twitter.com/S6yOVmangF — JoltzDude139 (@Joltzdude139) June 16, 2025

Borderlands 4 zadebiutuje 12 września 2025 na PC, PS5 i Xbox Series X|S. Potwierdzono także wersję na Nintendo Switch 2, która pojawi się nieco później.

Źródło: gamingbolt.com