Twórcy Borderlands 4 stawiają na rewolucję w końcowej fazie gry

W rozmowie z Game Informer, Graeme Timmins, dyrektor kreatywny Borderlands 4, zdradził, że końcowa część gry będzie najważniejszym elementem tej odsłony. „Osobiście bardzo mi zależało na tym aspekcie, ponieważ to ja nadzorowałem projektowanie endgame w Borderlands 3” – wyjaśnia. Twórcy wiedzą, jak kluczowa jest satysfakcja graczy po ukończeniu fabuły. Dlatego tym razem postanowili poświęcić endgame więcej uwagi, zapewniając nie tylko wyzwania, ale i ogromną swobodę.

Już na etapie projektowania drzewa umiejętności postaci, twórcy myśleli o tym, jak dopasować je do końcowej fazy gry. „Zawsze planowaliśmy zwiększenie maksymalnego poziomu postaci, więc od początku projektowaliśmy tak, by umiejętności pasowały do wyzwań, które czekały na graczy na wyższych poziomach. Dzięki temu udało się zachować równowagę i większą różnorodność w tworzeniu buildów, unikając chaosu, który mieliśmy w Borderlands 3” – tłumaczy Timmins. Twórcy wiedzą, że balans między wyzwaniem a satysfakcją gracza to klucz do udanego endgame.

Zespół Gearbox wziął pod uwagę lekcje wyniesione z Tiny Tina’s Wonderlands i poprzednich Borderlands. Teraz starają się stworzyć coś, co naprawdę utrzyma graczy przy grze na długie godziny. „Jeśli uda nam się to dobrze wykonać, Borderlands 4 może stać się grą, która będzie żyła przez lata” – zapowiada Timmins. Endgame ma nie tylko stanowić wyzwanie, ale i oferować bogaty wachlarz możliwości, by gracze mieli ochotę wracać do gry, nawet po zakończeniu głównej historii.

I to wszystko dzieje się szybciej, niż się spodziewaliśmy. Borderlands 4 trafi na półki już 12 września 2025 roku, czyli o 11 dni wcześniej niż pierwotnie planowano. Fani mogą zacierać ręce, bo szykuje się naprawdę mocna premiera. Jeśli Gearbox zrealizuje swoje ambitne plany, Borderlands 4 może na stałe zagościć w sercach graczy, oferując najlepszy endgame w historii serii. Czekamy z niecierpliwością na to, co twórcy mają do zaoferowania – na pewno będzie to coś, czego jeszcze nie widzieliśmy.

