Prezes Blizzard odchodzi z firmy. Początek oczekiwanych zmian?

Blizzard potwierdził, że prezes firmy odchodzi. J. Allen Brack zostanie zastąpiony przez Jena Oneal i Mike’a Ybarrę. Mówi się, że to pokłosie ostatnich wydarzeń w słynnym studiu.

Ostatnie doniesienia o tym, co działo się na przestrzeni paru lat w spółce Acti-Blizz najwyraźniej mają już pierwsze skutki widoczne w zarządzie firmy. Blizzard poinformowało, że wprowadza spore zmiany. Dotychczasowy prezes, J. Allen Brack odchodzi ze studia. Bracka zastąpią Jen Oneal i Mike Ybarra, którzy wspólnie zaopiekują się firmą.

Jestem przekonany, że Jen Oneal i Mike Ybarra zapewnią przywództwo, którego firma potrzebuje, aby w pełni wykorzystać swój potencjał, i przyspieszą tempo zmian. Oczekuję, że będą to robić z pasją i entuzjazmem oraz że można im zaufać, iż będą kierować firmą z zachowaniem najwyższego poziomu uczciwości i zaangażowania w elementy naszej kultury, które sprawiają, że Blizzard jest tak wyjątkowy. – napisał J. Allen Brack w ogłoszeniu na stronie studia

Dziennikarz Jason Schreier donosi, że Brack odszedł z firmy „w poszukiwaniu nowych możliwości”. Schreier zwrócił też uwagę, na to, jakim tytułem określa się duet nowych liderów. Jego zdaniem to kolejny znak, że to prezes Activision jest górą w tej spółce.

Tytuły wiele znaczą w korporacyjnym świecie.

Do 2018 roku Mike Morhaime był dyrektorem generalnym.

Gdy Brack przejął stery, był prezesem.

Teraz Oneala i Ybarrę opisuje się jako „współprzewodniczących”. Wyraźne zwrócenie uwagi na to, kto tak naprawdę rządzi: Bobby Kotick – napisał Jason Schreier na Twitterze

Pozostaje mieć nadzieję, że zmiany w zarządzie będą miały pozytywny wpływ na firmę. Coraz to nowsze doniesienia o wydarzeniach w Acti-Blizz zdecydowanie nie należą do pozytywnych.