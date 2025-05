Sprawdźcie za darmo jedną z najciekawszych premier maja na PS5, PC i Xbox

🔥 The Blades of Fire demo is OUT NOW on Epic, PS5 and Xbox Series X|S.



⚔️ REMEMBER: Your progress will carry over to the main game at launch.



PS5: https://t.co/YhU6IaoCXt

Xbox: https://t.co/Hr9YdwyXdm

Epic: https://t.co/00B8VTbzgF

#ForgeYourLegend #BladesofFire pic.twitter.com/2xan29tmHm