Biomutant otrzymał datę premiery! W końcu się doczekaliśmy

Długo wyczekiwane i kilka razy przełożone Biomutant doczekało się ujawnienia daty premiery. Na wydanie gry musimy chwilkę poczekać.

W ubiegłym roku doczekaliśmy się opóźnienia kilku dużych, bardzo wyczekiwanych tytułów. Pandemia nie oszczędziła deweloperów i wiele studiów nie było w stanie domknąć projektów podczas pracy zdalnej. Jednym z tych tytułów była gra o futrzastym mutancie od Experiment 101.

Na początku stycznia w sieci pojawiły się przewidywania odnośnie daty premiery tej produkcji, ale wygląda na to, że okazały się one błędne. Deweloperzy potwierdzili w końcu oficjalny termin debiutu – Biomutant trafi w ręce graczy już 25 maja tego roku i ukaże się na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Grę w Polsce wyda Koch Media Poland i chętni gracze będą mogli nabyć trzy różne edycje gry: standardową, kolekcjonerską i atomową. Za ten ostatni wariant będziemy musieli zapłacić niecałe 1700 złotych, jednak jest on prawdziwą gratką dla kolekcjonerów. W przygotowaniu znajduje się też pełna polska wersja językowa.

Wkrótce powinna ruszyć szeroko zakrojona kampania marketingowa, w trakcie której ujrzymy nowe materiały z rozgrywki i poznamy kolejne informacje o produkcji. Żmudny czas oczekiwania chyba ostatecznie dobiegł końca.

Biomutant ma za sobą długą, pełną problemów i niepokojącej ciszy drogę. Oby dodatkowy czas na ukończenie pracy sprawił, że studio Experiment 101 zachwyci nas swoim debiutanckim tytułem.

