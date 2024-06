Wczoraj informowałem was o potencjalnej i rychłej premierze Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, a dziś mamy dla was wreszcie konkretne informacje. Poznaliśmy datę premiery gry w wersji na PS4 i PS5. Co istotne, tytuł ukaże się również w wersji fizycznej, więc fani edycji pudełkowych mają powody do zadowolenia.