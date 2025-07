Fantastyczna pozycja za rekordowe 5,49 zł na Steam. “Przytłaczająco pozytywne” oceny

Ta gra to prawdziwy hit dla fanów destrukcji i kreatywności. Besiege, czyli popularna fizyczna gra konstrukcyjna, właśnie zaliczyła potężną przecenę na Steam. Zamiast standardowych 54,99 zł, tytuł kosztuje teraz tylko 5,49 zł. Promocja trwa do 24 lipca.

Besiege rekordowo tanio

Jeśli jeszcze nie miałeś okazji zagrać, to właśnie teraz warto się skusić. Besiege cieszy się statusem „przytłaczająco pozytywnych” recenzji – aż 95% opinii graczy na Steamie to pochwały. Nic dziwnego. To gra, w której tworzysz swoje własne katapulty, czołgi, helikoptery czy inne szalone machiny oblężnicze i wysyłasz je w bój. Do dyspozycji dostajesz ponad 70 różnorodnych bloków i intuicyjny system budowy.

Do tego dochodzi satysfakcjonująca fizyka, kampania składająca się z 55 poziomów, ogromne tryby piaskownicy oraz możliwość pobierania i modyfikowania ponad 200 tysięcy konstrukcji z Warsztatu Steam. A jeśli to mało, zawsze można wskoczyć do multiwersum i siać zniszczenie ze znajomymi w trybie wieloosobowym.

Warto też wspomnieć o narzędziach dla bardziej ambitnych graczy – edytor poziomów pozwala tworzyć własne scenariusze, zagadki logiczne i zupełnie nowe tryby rozgrywki. A społeczność Besiege jest ogromna i bardzo aktywna, więc pomysłów, modów i eventów zdecydowanie nie brakuje.

Źródło: Steam