Beckrowned do sprawdzenia za darmo | Newsy - PlanetaGracza

Top Hat Studios zaskoczyło graczy jeszcze przed głównymi wydarzeniami branżowymi. Podczas IGN Summer of Gaming zapowiedziano BECROWNED – nowy, klimatyczny survival horror, który od razu doczekał się darmowego dema na Steam. Grę można już przetestować samodzielnie, bez czekania na późniejsze prezentacje.

Becrowned do sprawdzenia za darmo

W BECROWNED wcielamy się w Richarda Torrance’a (nazwisko, zgaduję, nieprzypadkowe), chłodnego racjonalistę, który próbuje nadać światu sens i kierunek. Jednak jego dążenia nie przynoszą upragnionego szczęścia. Wkrótce trafia do pokręconego świata tragedii i zniszczenia, pełnego symboliki i filozoficznych odniesień. To właśnie w tej opowieści gracz musi odkryć, co doprowadziło bohatera do upadku.

Tytuł czerpie garściami z klasyki gatunku: wyczuwalna jest inspiracja Silent Hillem, surrealistycznym kinem Lyncha i klasycznymi horrorami z lat 90. Gra oferuje widok z trzeciej osoby, sporo eksploracji, unikalnych potyczek z przeciwnikami i trudnych decyzji moralnych. Od tego, jak się zachowasz, będzie zależeć los innych postaci i zakończenie całej historii.

Wizualnie BECROWNED miesza średniowieczne zamczyska z industrialnymi wnętrzami, tworząc dziwaczny, niepokojący świat, który nie daje o sobie zapomnieć. Dodatkowo gra oferuje wiele opcjonalnych zagadek oraz ukryte ścieżki, które można odnaleźć tylko uważnie eksplorując lokacje.

Najważniejsze jednak jest to, że demo jest już dostępne na Steam. Można je pobrać całkowicie za darmo i sprawdzić pierwsze fragmenty gry, zanim poznamy oficjalną datę premiery. To świetna okazja, żeby poczuć klimat i przekonać się, czy taki rodzaj horroru trafia w twoje gusta. Jeśli lubisz ciężki klimat, filozoficzne pytania i gęsty mrok, warto dać tej produkcji szansę.

Źródło: Bloody Disgusting