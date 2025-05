Wielu graczy pamięta, jak wielką rewolucją był „Gunsmith” w Call of Duty: Modern Warfare 2019. Dawał niemal nieograniczoną kontrolę nad bronią, ale często prowadził do tworzenia absurdalnych, zupełnie oderwanych od rzeczywistości zestawów. Teraz DICE bierze podobny pomysł i robi z nim coś, co może przypaść do gustu zarówno fanom realizmu, jak i graczom lubiącym eksperymentować – ale w ramach rozsądku. Nowy Battlefield może przynieść ciekawe zmiany.

Zmiany w nowej odsłonie serii Battlefield

W testowej wersji nowego Battlefielda, uczestnicy programu Battlefield Labs otrzymali do dyspozycji system modyfikacji broni, który działa w oparciu o prostą zasadę: każdy dodatek ma swoją wartość punktową, a gracz dostaje budżet – 100 kredytów na broń główną, 60 na pistolet. Chcesz potężny tłumik? To kosztuje 30 punktów. Chcesz też celownik i powiększony magazynek? Zostaje ci mniej miejsca na resztę. Trzeba kombinować, żonglować i podejmować decyzje – a nie wrzucać wszystko, co błyszczy. To, co w Call of Duty często prowadziło do absurdów, tutaj zostało ujarzmione przez system, który zmusza gracza do świadomego wyboru. Nie ma miejsca na „potwory Frankensteina” – czyli broni, które wyglądają, jakby były złożone z pięciu różnych gier.

Testujący gracze opisują system jako „prawie tak rozbudowany jak Gunsmith z Modern Warfare 2019”, ale lepiej przemyślany. Wolność jest – możesz zbudować broń pod swój styl gry – ale DICE zadbało, by nie stała się ona bezsensowną maszyną do zabijania bez żadnych wad. To podejście wydaje się odpowiedzią na wieloletnie narzekania graczy, że personalizacja broni to albo zbyt dużo luzu, albo zbyt mało opcji. Tutaj mamy coś pomiędzy – złoty środek.

bf labs has a gunsmith system like COD, but gives every attachment a value in credits and lets you use 100 credits worth of attachments (60 on pistols) pic.twitter.com/g715KiTPbR — bob. (@el_bobberto) May 23, 2025

Pełna zapowiedź gry ma nastąpić latem – najpewniej w czerwcu. Jeśli system kredytów przetrwa testy i trafi do finalnej wersji, może być jednym z najbardziej interesujących elementów nowej odsłony. To nie tylko odświeżenie starego pomysłu, ale też próba nadania mu sensu w dynamicznym i zespołowym stylu walki, z którego słynie Battlefield.

