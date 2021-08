Znamy wymagania sprzętowe testów Battlefield 2042. Napawają optymizmem

Ujawniono wymagania sprzętowe wersji testowej Battlefield 2042. Minimalna polecana specyfikacja to bardzo miłe zaskoczenie dla graczy ze starszymi komputerami.

Premiera nowej odsłony Battlefield jest już blisko. Nadal nie poznaliśmy oficjalnych i pełnych wymagań sprzętowych, ale tak się składa, że EA niedługo uruchomi zamknięte testy gry. Wezmą w nich udział gracze zapisani do programu playtestów Electronic Arts i zgodnie z moją wiedzą, pula zaproszeń jest też bardzo ograniczona.

Rozpoczęcie testów wymaga jednak udostępnienia wstępnych wymagań sprzętowych. Serwis Video Games Chronicle dotarł do rekomendowanych specyfikacji.

Minimalne wymagania sprzętowe testów BF2042:

System operacyjny Windows 10 64-bit

Procesor AMD FX-8350 lub Intel Core i5 6600K

Karta graficzna AMD Radeon RX 560 lub NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti z 4 GB pamięci VRAM

8 GB pamięci RAM

Rekomendowana specyfikacja sprzętowa do testów BF2042:

System operacyjny Windows 10 64-bit

Procesor AMD Ryzen 5 3600 lub Intel Core i7 4790

Karta graficzna AMD Radeon RX 5600 XT lub NVIDIA GeForce RTX 2060 z 8 GB pamięci VRAM

16 GB pamięci RAM

Pamiętajcie, że powyższe rekomendacje nie dotyczą premierowej wersji gry. Mogą się one różnić względem tych wymagań, które EA ujawni za jakiś czas. Niemniej informacje te możemy traktować jako solidne podstawy tego, czego należy się spodziewać.

Póki co wygląda na to, że Battlefield 2042 nie będzie bardzo wymagający, co cieszy. Oczywiście rekomendowana specyfikacja może niepokoić, ale wynagradzają to niskie minimalne wymagania sprzętowe. Miejmy nadzieję, że rekomendacje zmienią się jeszcze bardziej na korzyść graczy.