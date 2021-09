Twórcy BF2042 uspokajają graczy po opóźnieniu premiery. „To nie jest projekt w tarapatach”

Niedawno ogłoszono, że Battlefield 2042 zadebiutuje dopiero w drugiej połowie listopada. Opóźnienie zaniepokoiło niektórych graczy i deweloperzy postanowili zareagować.

Jeden z twórców gry powiedział wprost, że BF2042 nie ma żadnych większych problemów. Dodatkowy czas jest wymagany do doszlifowania projektu, zanim ten trafi na rynek.

Hej, naprawdę doceniam całe wsparcie od społeczności w sprawie nowych dat (premiery BF – red. ) 2042. To miłe uczucie, że nam ufacie.

I powinniście. To solidna gra. To nie jest moje pierwsze rodeo. To nie jest projekt w tarapatach. Po prostu potrzebuje trochę więcej czasu. – napisał jeden z deweloperów, Jim Hejl, na Twitterze

Inny deweloper wspomniał też, że cztery tygodnie to bardzo dużo czasu na wprowadzanie poprawek. Wspomniał również, że projekt jest już bardzo, bardzo blisko ukończenia.

Wiele można zrobić w 4 tygodnie, gdy jesteś w fazie poprawiania błędów w projekcie. Praca nad funkcjonalnością wprowadza błędy, wymaga testowania/balansowania i prawdopodobnie większej ilości iteracji. Błędy mogą być naprawione dość szybko, ponieważ zazwyczaj nie wprowadzają więcej pracy. Będzie dobrze, jesteśmy już tak blisko! – napisał Gameplay Engineer gry, Niels Stoelinga, na Twitterze

Według mnie faktycznie nie ma się o co martwić. Grę opóźniono jedynie o miesiąc, co wskazuje, że faktycznie nie ma przesadnie wielu problemów. Gdyby obsuwa była jeszcze większa, wtedy można by było się nieco niepokoić. Wierzę, że EA i spółka dostarczą graczom ukończony produkt.