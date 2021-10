Battlefield 2042 bez rzutu mięsem na czacie. Fani są niezadowoleni

Czat w Battlefield 2042 ma mieć filtr przekleństw. Ograniczenia nie będzie można wyłączyć. Nie podoba się to fanom serii, którzy głośno wyrażają sprzeciw.

Jakiś czas temu DICE informowało o inicjatywie Positive Play, która ma na celu eliminację toksycznych zachowań u graczy. Jednym z przejawów tej inicjatywy jest permanentny filtr przekleństw na czacie. Takie rozwiązanie nie podoba się niektórym fanom cyklu.

Sympatycy strzelaniny piszą na Reddicie, że jeśli jest to tytuł dla dorosłych, to używanie brzydkich słów powinno być legalne. Niektórzy podkreślają też, że przecież grę sklasyfikowano jako M. A jeśli uzasadnieniem takiej oceny jest wulgarny język używany przez bohaterów, to nielogicznym jest, że postacie mogą używać przekleństw, a gracze już nie.

Warto przypomnieć, że niebawem ruszają otwarte beta testy BF2042. Rozpoczną się one 8 października i potrwają dwa dni. Zagramy na PC, PS4, PS5, Xboksie One i Series X/S. Jeśli chodzi o wersję na PS5, to wiemy, iż beta nowego Battlefielda zajmie na dysku 17 GB (bez patcha).

A jeśli planujecie ograć tytuł na konsoli i łudzicie się, że będziecie mogli używać klawiatury i myszki, to jesteście w błędzie – na razie twórcy nie planują wsparcia sterowania kojarzonego z PC.