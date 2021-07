Polska nazwa psa-robota z Battlefield 2042. W punkt, Panie i Panowie z EA!

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W polskiej wersji Battlefield 2042 pojawia się świetna ciekawostka. Obecny w grze robocik nosi wyjątkowo swojską i ciekawą nazwę.

Jeśli oglądaliście zwiastuny BF2042 na bieżąco, z pewnością rzucił się Wam w oczy pewien sympatyczny, czworonożny robot. Pojawi się on na wirtualnych polach bitwy i w angielskiej wersji językowej nosi nazwę Ranger. Polski oddział Electronic Arts postanowił jednak ochrzcić go bardziej swojskim imieniem.

We wpisie na blogu EA widzimy, że Ranger w polskiej wersji językowej nazywa się Szarik. Właśnie o takie ciekawostki nic nie robiłem. Jeśli lubicie Czterech Pancernych, Szarik z całą pewnością będzie jednym z Waszych ulubionych towarzyszy w Battlefield 2042.

Zgadza się, towarzyszy, bo Szarik nie jest umiejętnością ani specjalizacją. Możemy skorzystać z jego pomocy niezależnie od wybranej postaci. Wybranie Szarika zablokuje jednak możliwość wezwania innego wsparcia.

Co więcej, Szarik jest też dość inteligentnym robotem. W grze będzie można wydawać mu komendy, a jeśli zajdzie potrzeba, czworonóg obroni nas przed wrogiem. Jeśli sytuacja stanie się wyjątkowo groźna, Szarik może ulec autodestrukcji. Aha, no i tak, EA potwierdza, że możecie przyczepić do niego ładunki wybuchowe i posłać w kierunku wrogów. Nie róbcie mu tego.

Niestety, w grze dostępna będzie ograniczona liczba Szarików. Jeśli robocik będzie bardzo popularny, możecie nie mieć możliwości wezwania go na pole bitwy. Trochę szkoda, ale nawał zabójczych robotów zaburzyłby balans gry. Zobaczymy, czy Szarik faktycznie będzie przydatny.