Data bety BF2042 znów wyciekła. Tym razem z oficjalnego źródła

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W sieci pojawiła się data startu bety Battlefield 2042. Tym razem za przeciek nie odpowiada informator, a słynny chiński serwis, Bilibili.

Na stronie pojawił się baner reklamujący rozpoczęcie bety BF2042. Widzimy na nim, że testy ruszą już 6 października. Wskazywano, że baner mówi o ich zakończeniu już 9 października, ale jest to termin zakończenia specjalnej promocji na Bilibili. Nie wiemy więc, do kiedy potrwa beta gry. Informacje pokrywają się jednak ze wcześniejszymi przeciekami od informatora, Toma Hendersona.

Henderson odniósł się także do powyższego przecieku. Jego zdaniem, możliwe, że sprawi on, że EA wypuści zwiastun bety już dziś. Wcześniej planowano jego premierę na najbliższą środę. To możliwe, ale nie należy obierać tego za pewnik.

Wygląda na to, że zapowiedź bety Battlefield (wraz z trailerem) jest zaplanowana na środę.

Nie wiadomo, czy wyciek z Bilibili zmusi ich do wypuszczenia trailera jutro (28 września – red. ), czy nie. – informuje Tom Henderson na Twitterze

Pamiętajcie też, że nawet przeciek z Bilibili nie musi się potwierdzić. Mogło dojść do zwykłego nieporozumienia. Z drugiej strony trochę wątpię, aby tak gigantyczna firma zaliczyła wtopę takich rozmiarów. Być może przekonamy się o tym dziś lub jutro, kiedy to EA rzekomo zaprezentuje oficjalne daty.