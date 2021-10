Nie minęły nawet pełne 24 godziny, a już są pierwsze cheaty do bety BF2042

Znany insider branży growej poinformował, że natrafił już na dwóch producentów cheatów do bety Battlefield 2042. Ta ruszyła wczoraj i do tej pory mogli w nią zagrać tylko osoby zamawiające pre-order lub korzystające z EA Play.

Mowa oczywiście o nie kto innym. jak o samym Tomie Hendersonie, który w ostatnich miesiącach opublikował po prostu ogrom informacji odnośnie nadchodzącego BF-a. Niestety, jego dzisiejszy tweet nie napawa optymizmem:

Co najmniej dwóch indywidualnych hakerów oferuje teraz wallhack, aimbot i kilka innych cheatów dla #BATTLEFIELD2042. Easy Anti-Cheat został złamany dla #Battlefield 2042. Jeszcze dziś będę miał więcej szczegółów. – pisze Tom Henderson na Twitterze

Źródło: Tom Henderson Twitter

Pliki obecnie udostępnionej wersji testowej gry Battlefield 2042 mają kilka miesięcy. Istnieje szansa, że w związku z tym te były o wiele łatwiejsze do złamania, co za tym idzie, nie powinno być ewentualnych powodów do obaw w sprawie stanu gry na jej premierę. Jest to jednak na ten moment tylko gdybanie i ciężko przewidzieć, co tak naprawdę wydarzy się w listopadzie.

Co ciekawe, to nie pierwsza sytuacja, gdy przed premierą BF2042 tworzone są cheaty. Ponad miesiąc temu mogliście przeczytać na temat stworzenia oprogramowania do oszustw na bazie kodu gry z wersji z zamkniętych testów. Być może to właśnie dzięki poprzednim pracom udało się tak szybko złamać kod bety.

Natrafiliście już może na jakiegoś cheatera?