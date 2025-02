Nowa gra z Batmanem ekskluzywna dla PlayStation? Rocksteady może ożywić dawny pomysł

Ostatnio coraz głośniej o kolejnym projekcie od Rocksteady Studios, twórców szalenie popularnej serii Batman Arkham, których forma w ostatnich latach znacznie osłabła. Głównie przez wydanie nikomu niepotrzebnego Suicide Squad Kills the Justice League, które umiera śmiercią naturalną, bez dostawania nowej zawartości sezonowej. Porażka gry (i kilku innych) zmusiła Warner Bros. do narad, w których skutek kolejny tytuł od szanowanego niegdyś dewelopera miałby bardziej przypodobać się fanom.

Batman Beyond od Rocksteady?

Znany insider zazwyczaj nieźle obeznany z informacjami z obozu „niebieskich” Lunatic Ingus przynosi nowe wieści. Jego zdaniem Rocksteady ma obecnie pracować nad grą Batman Beyond. Tym razem skupiliby się więc na serii stworzonej przez Paual Dini, Bruce’a Timm i Alana Burnett, którzy w 1999 roku wydali Batman Beyond, znany w Polsce jako „Batman – 20 lat później” albo „Batman – Nowy Bohater”.

Tym samym w głównej roli gracze ujrzeliby Terry’ego McGinnis, ale Bruce Wayne miałby powrócić jako jego mentor. Nie jest wiadome, czy gracze mieliby wcielić się w młodego Batmana czy jakąś jego alternatywną wariację. Studio Warner Bros. Montreal pracowało przecież nad podobnym projektem, a szkice koncepcyjne przedstawiały m.in. Batmana z brodą. Istnieje spora szansa, że Rocksteady powraca do anulowanego projektu i skorzysta z niektórych pomysłów.

Tak czy inaczej plotki wskazują na możliwe gorzkie wieści dla fanów konsol Xbox. Batman Beyond mógłby okazać się grą ekskluzywną konsolowo, wydaną jedynie na PS6 (no bo raczej nie PS5) i PC. Co ciekawe, informacje o takim projekcie niejako potwierdzają też nowe ogłoszenia o pracę w studiu (nie wspominając o przeciekach Jasona Schreiera na łamach Bloomberga).

Ze strony karierowej WB wynika, że Rocksteady poszukuje nowego reżysera gier, a ich kolejnym projektem ma być trzecioosobowa gra akcji z elementami bijatyki i przemierzania otwartego świata. – czytamy na Reddicie

No cóż – niezależnie od tego, czy będzie to nowe Batman Arkham, kompletnie nowe Beyond czy jeszcze coś innego, cieszy, że Rocksteady wraca do korzeni. Jeśli znów skupią się na grze singleplayer, to możemy być pełni nadziei.

Źródło: techtroduce