Bandai Namco zapowiada letni pokaz. Zobaczymy sporo gier

Bandai Namco oficjalnie zapowiedziało letni pokaz. Odbędzie się on już 2 lipca, a zobaczymy m.in. Code Vein II i The Blood of Dawnwalker.

Fani japońskich (i nie tylko!) gier powinni zaznaczyć sobie na czerwono w kalendarzu 2 lipca. Przedstawiciele korporacji Bandai Namco oficjalnie zapowiedzieli Summer Showcase 2025, czyli letni pokaz, podczas którego mamy zobaczyć sporo tytułów. Choć zapowiedź wydarzenia trwa zaledwie 30 sekund, zawiera wiele konkretów, które powinny zainteresować zarówno fanów bijatyk, jak i RPG czy klasycznych marek.

Bandai Namco Summer Showcase 2025 zapowiedziany

Najważniejszym punktem programu będzie światowa zapowiedź nowej gry z uniwersum My Hero Academia. Pojawi się również nowy zwiastun Towa and the Guardians of the Sacred Tree oraz szczegółowy gameplay z Digimon Story Time Stranger. Poza tym możemy spodziewać się obecności takich tytułów jak:

Code Vein 2

polski The Blood of Dawnwalker

Death Note: Killer Within

Little Nightmares III

Shadow Labyrinth

Super Robot Wars Y

TEKKEN 8 (kolejna aktualizacja).

Będziemy mieć również do czynienia z powrotem kultowych marek, takich jak Patapon 1+2 Replay, czy też Everybody’s Golf Hot Shots. Fani serii Tales of mogą także liczyć na niespodziankę – w ramach obchodów 30-lecia marki, korporacja szykuje remaster jednej z odsłon, który być może zostanie ujawniony właśnie podczas pokazu.

