Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear po polsku!

Dzięki polskim fanom marki, gra Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear dostępna jest po polsku!

Jeśli jesteście fanami kultowej serii Baldur’s Gate i czekaliście na spolszczenie do samodzielnego dodatku do Siege of Dragonspear, mamy dla Was fantastyczną wiadomość. Lokalizacja kinowa została udostępniona pod tym adresem. Polski fandom spisał się fantastycznie. Osobiście zweryfikowałem czy spolszczenie działa i nie natrafiłem na żadne problemy.

Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear miał ukazać się w j. polskim w trakcie konsolowej premiery Wrót Baldura. Tak się niestety nie stało. Miłośnicy RPG postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i jeszcze przed świętami dostarczyli nam cudowny prezent.

Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear zostało wydane na PC, PS4, XONE, Androida, iOS i Switcha. Fabuła rozgrywa się tuż po unicestwieniu Sarevoka i ocaleniu miasta. Antagonistką w rozszerzeniu jest Lśniąca Pani, która jak mówią pogłoski jest pomiotem Bhaala. Dodatek przynosi nowe lokacje, zadania, a także kolejnych towarzyszy, których dołączymy do dzielnej drużyny.

