Baldur’s Gate 3 – nowa aktualizacja psuje save’y. Oto jak je naprawić

Najnowsza aktualizacja do Baldur’s Gate 3 psuje stany zapisu w grze. Wiemy, jak przywrócić niefortunnie utracone save’y.

Premiera trzeciej odsłony Baldur’s Gate w formule Early Access nie obyła się bez problemów. Gra była wypełniona błędami i dość średnio zoptymalizowana, ale twórcy mocno pracują nad poprawą swojego produktu.

Już wkrótce gra otrzyma trzecią, dużą aktualizację. Nie wiemy jeszcze co dokładnie będzie zawierać łatka, ale deweloperzy z Larian podzielili się z fanami dość kiepską wiadomością. Najnowsza aktualizacja Baldur’s Gate 3 uniemożliwi granie na dotychczasowych stanach zapisu. Jeśli jednak nie chcecie stracić postępu w grze, to jest na to sposób.

Jeśli nie ukończyliście jeszcze zawartości dostępnej we wczesnym dostępie, a nie chcecie zaczynać od nowa, to możecie zawsze grać na starszej wersji gry. Oto krótka instrukcja tłumacząca jak to zrobić.

Kliknij prawym przyciskiem myszy w BG3 w swojej bibliotece Steam Wybierz „Właściwości” Wejdź w zakładkę BETA Wybierz z listy wersji „patch2” Zamknij menu

Teraz wasze save’y powinny działać bez problemu. Jeśli zechcecie skorzystać z najnowszej aktualizacji, to wystarczy tylko odznaczyć odpowiednią opcję w menu BETA.

„Zepsucie” stanów zapisu w grach we wczesnym dostępie to konieczny standard. Czasami aktualizacje są tak duże, że uniemożliwiają kontynuowanie rozgrywki na starszych wersjach danego tytułu i trzeba się z tym pogodzić.

