Dziwaczna i unikatowa przygoda do sprawdzenia za darmo na Steam

Na pierwszy rzut oka wygląda jak żart, ale pod warstwą absurdu kryje się całkiem solidna przygodówka. Baby Steps doczekało się darmowego dema, które pozwala sprawdzić, jak to jest… chodzić. Dosłownie. Każdą nogę kontrolujemy osobno, a każdy krok może skończyć się widowiskową glebą.

Baby Steps to symulator spaceru dla wybitnie cierpliwych

Baby Steps to najnowsza produkcja twórców Getting Over It i Ape Out. Tym razem wcielamy się w Nate’a, bezrobotnego gościa w dresie, który nagle trafia do tajemniczego górskiego świata. Szybko okazuje się, że największym wyzwaniem będzie tu… poruszanie się. Gra daje nam pełną kontrolę nad każdą nogą bohatera, przez co każdy krok staje się walką o zachowanie równowagi.

Brzmi absurdalnie? To dopiero początek. Pełna wersja Baby Steps, zapowiedziana na 2025 rok, ma zaoferować rozbudowany, choć nadal pełen humoru, świat do odkrycia. Obok fizyki rodem z QWOP-a i filozofii z Getting Over It, znajdą się dialogi, postacie i nawet coś na kształt fabuły! Nate będzie próbował znaleźć sens w swojej sytuacji i może nawet drogę powrotną.

Demo pozwala przetestować podstawy, czyli kilka pierwszych wzniesień, interakcji i mnóstwo okazji do widowiskowego potknięcia. Klimat balansuje między surrealizmem a autoironią, a fani dziwnych gier z pewnością znajdą tu coś dla siebie. W tle towarzyszy nam Nate, który rzuca kąśliwe uwagi na temat swojego losu i każdej kolejnej porażki.

Twórcy zapowiadają, że w pełnej wersji znajdą się większe lokacje, rozwój postaci (na swój pokręcony sposób), a nawet nieoczywiste rozwiązania zagadek środowiskowych. Wszystko utrzymane w stylu pełnym groteski i specyficznego poczucia humoru.

Źródło: Steam