Baby Driver 2. Zakończono kolejny etap prac nad filmem

Prace nad długo oczekiwaną produkcją Baby Driver 2, zmierzają we właściwym kierunku.

Reżyser Edgar Wright udzielił wywiadu portalowi Variety, informując, że ukończył scenariusz kontynuacji głośnego filmu akcji. Co więcej, przygotował aż trzy różne wersje planu fabularnego. Chociaż liczący 46 lat brytyjski twórca nie podzielił się informacjami odnoszącymi się do scenariusza, to wiemy, że w filmie po raz kolejny zagra Ansel Elgort.

Pierwsza część produkcji pojawiła się na rynku w roku 2017. Opowiadała o chłopaku imieniem Baby, będącym doskonałym kierowcą. Współpracuje on z przestępcą, pomagając w trakcie dokonywanych napadów. Mianowicie pomaga uciec rabusiom z miejsc gdzie dokonano przestępstwa. W pewnym momencie postanawia zerwać z kryminalną przeszłością, ale nie okaże się to łatwe.

Podczas oglądania jedynki, na ekranie mogliśmy zobaczyć takich aktorów jak wspomniany wcześniej: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Hamm, Jamie Foxx czy Jon Bernthal. Funkcję reżysera i scenarzysta pełnił Edgar Wright. Póki co nie poznaliśmy terminu premiery widowiska Baby Driver 2.

