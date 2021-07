Autorzy Syberii pracują nad grą detektywistyczną. Zobaczcie trailer

Microïds zapowiedziało Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases. Mamy trailer i pierwsze informacje o produkcji.

Znane z kultowych serii takich jak Dracula czy Syberia studio Microïds poinformowało o pracach nad kolejnym tytułem. Tym razem doświadczeni w przygodówkowych bojach deweloperzy biorą pod lupę młodość słynnego bohatera powieści kryminalnych Agathy Christie Herkulesa Poriota.

W produkcji rozwiążemy jedną z zagadek, nad którymi pracował detektyw w okresie tajemniczej młodości. Herkules Poriot przyjrzy się niecnym poczynaniom rodziny Van den Bosch. Oczywiście naszym głównym zadaniem będzie odpowiedzieć na pytanie: kto zabił?, choć nie zabraknie również zadań pobocznych.

Twórcy pokazali też krótki trailer z gry. Publikujemy go poniżej. Oprawa wideo zdaje się przywodzić na myśl pewną znaną produkcję o sprzedawaniu drabinek do basenów. Zwłaszcza że najprawdopodobniej będziemy mieć do czynienia z widokiem w rzucie izometrycznym, co jest w przygodówkach niespotykane.

Tytuł zadebiutuje 28 września.

Hercule Poriot: The First Cases nie jest pierwszą grą na podstawie twórczości Agathy Christie, jaką tworzą Francuzi – w 2016 studio wydało The ABC Murders, które było egranizacją powieści o tym samym tytule.