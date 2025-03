Sprawdź Auto Fuszerkę za darmo. Wciel się w polskiego majstra i psuj samochody

W ostatnim czasie wśród polskich niezależnych twórców gier dominuje ciekawa tendencja. Znów powrócili oni do gatunku symulatorów, ale tym razem chcą przypomnieć wielu z nam, jak to było, gdy to nas się pytano „panie, a kto to panu tu tak s********ł” i aż wstyd było odpowiedzieć.

Auto Fuszerka do sprawdzenia za darmo na Steam

Jedną z takich gier jest choćby Janusz Symulator. To pozycja raczej bardziej komediowa niż pełnoprawny symulator. Wyjdzie za to ciekawie zapowiadające się Majster Symulator, gdzie będziemy psuć mieszkania. Znaczy, remontować, ale najniższym wysiłkiem i kosztem. W podobnym stylu utrzymano Auto Fuszerkę. Jak sam tytuł wskazuje – ma być najtaniej dla nas, ale nie dla klienta.

„Może i nie najtaniej, ale jako tako” to Twoje nowe motto! Cofnij się w czasie do Polski lat 90-tych i poprowadź własny warsztat samochodowy. Szukaj oszczędności, gdzie tylko się da. Zarabiaj kasiorkę i uważaj na wściekłych klientów! – czytamy w opisie gry

Brzmi… no cóż, tak, że chyba niestety wielu z nas doskonale będzie wiedziało, o co w tym wszystkim chodzi. Tym razem na szczęście wcielimy się w naszego oprawcę, a nie klienta, więc będziemy mogli w cyfrowy sposób zemścić się i samemu poczuć, jak to jest kogoś tak pięknie oszukać. Celem jest niby naprawa samochodu, ale w praktyce wiadomo, jak to przebiega. Pod względami czysto gameplayowymi najbliżej mamy tu chyba do symulatora mechanika.

Twórcy opublikowali właśnie darmowe demo na platformie Steam. W ten sposób za darmo możecie przekonać się, czy warto w ogóle interesować się tą dość szaloną premierą. Na razie nie wiemy, kiedy wyjdzie pełna wersja, ale ma to nastąpić w 2025 roku.

Źródło: Steam