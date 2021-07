Oto ile waży nowy dodatek do AC Valhalla. Miłe zaskoczenie, prawda?

Poznaliśmy rozmiar dodatku Oblężenie Paryża do Assassin’s Creed Valhalla w wersji na konsolę PS5. DLC nie zajmuje wcale tak dużo.

Jak informuje PlayStation Game Size w swoim wpisie na Twitterze, Oblężenie Paryża zajmie jedynie (a może aż?) około 10,3 GB. W porównaniu do Gniewu Druidów (około 12 GB) jest to minimalnie mniej. Niekoniecznie z tego powodu powinniśmy spodziewać się nieco uboższej zawartości.

Na ten moment w sieci brak informacji na temat ewentualnego okresu przed premierą Oblężenia Paryża, aby pobrać przedwcześnie jego pliki na dysk konsoli. Być może taka opcja będzie, ale jeszcze o tym nie wiadomo.

Możliwe, że zastanawiacie się jeszcze nad zakupem The Siege of Paris. Jeżeli nie jesteście jeszcze zdecydowani, może lista trofeów Was do tego zachęci. Pełny spis znajdziecie w tym miejscu. Uwaga, tekst może zawierać drobne spoilery odnośnie treści rozszerzenia.

Przypominam, że premiera omawianego w artykule DLC do Assassin’s Creed Valhalla zaplanowana jest na 12 sierpnia 2021 roku. Już teraz gracze mogą się nacieszyć nową aktualizację, która dodała do gry parę nowości. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj.