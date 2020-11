Gameplay z Assassin’s Creed Valhalla na konsoli Xbox Series X

Czy Assassin’s Creed Valhalla na platformie Xbox Series X, oferuje next-genową jakość?

Gra śmiga w 60 klatkach na sekundę, w rozdzielczości 4K. Nie ma więc tutaj miejsca na kompromisy. Produkcja zachwyca pięknymi sceneriami i widowiskowo prezentującymi się potyczkami. Wrażenie robią efekty czarów, takie jak uderzające o ziemię pioruny.

W filmie głos zabiera Julien Laferrière, będący producentem w studiu Ubisoft. Opowiada on o możliwości budowania i ulepszania budynków, co przynosi wymierne korzyści. Postawienie kuźni zapewni dostęp do lepszych zbroi. Natomiast skorzystanie z usług tatuażysty, da możliwość spersonalizowania wyglądu naszej postaci.

Pojedynki stoczymy nie tylko z ludźmi, lecz również fantastycznymi istotami, dysponującymi magią. W zależności od tego z kim przyjdzie nam się konfrontować, wymagane będzie zastosowanie innej taktyki. Twórca obiecuje, że system walki sprawi nam satysfakcję, nawet po wielu godzinach spędzonych z tytułem.

Zachęcamy do obejrzenia całego materiału, gdzie usłyszycie m.in. o tym jakie sekrety na nas czekają przy eksplorowaniu świata.

