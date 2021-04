Assassin’s Creed Valhalla szykuje graczy na pierwszy dodatek sporą aktualizacją

Assassin’s Creed Valhalla powoli przygotowuje graczy na nadejście dodatku. Ubisoft wprowadził do gry wielką aktualizację. Znajdziemy w niej kilka nowości i ogromną listę poprawek błędów.

Ubisoft dba o najnowszą odsłonę Assassin’s Creed bez wytchnienia, co bardzo się ceni. Niedawno podjęto decyzję o zmianie podejścia do wypuszczanych aktualizacji i gracze mają nadzieję, że wyjdzie to wszystkim na dobre. Jeszcze przed wejściem zmian w życie dane nam będzie sprawdzić jedną aktualizację wydaną w niezmienionym terminie.

Patch 1.2.1 jest swoistym przygotowaniem do dodatku Gniew Druidów. Jeśli macie już główną historię Assassin’s Creed Valhalla za sobą, zapewne szykujecie się na nadejście rozszerzenia. W tej aktualizacji Ubi wprowadza wsparcie dla dodatku i dodatkowo raczy fanów gry paroma zmianami oraz nowościami.

Do tytułu trafiły trzy nowe umiejętności dla Eivor. To standardowy element aktualizacji Valhalli i jego obecność jak najbardziej cieszy. Niestety, to tyle jeśli chodzi o nowinki. Ubi zostawia to, co najlepsze na dodatek do gry.

Dodatkowo możemy liczyć na całą masę poprawek. Przygotowania do dodatku obejmują łatanie błędów i niedoróbek, co bez wątpienia ucieszy graczy. Nie ma co ukrywać, poprzednie aktualizacje trochę namieszały w wirtualnej Anglii.

Nowa łatka będzie dostępna już dziś od godziny 13:00. Jej pobieranie powinno rozpocząć się automatycznie na Waszej platformie do grania.

Waga aktualizacji na wszystkich platformach:

Xbox Series X i S – 16GB

Xbox One – 12.8GB

PlayStation 5 – 5.5 GB

PlayStation 4 – 5-8 GB (zależnie od regionu)

PC – 14 GB

Pełną listę zmian wprowadzonych w patchu 1.2.1 znajdziecie w tym miejscu.

